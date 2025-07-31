В античной вазе найден мед, хранившийся 2500 лет

Ученые повторно проанализировали образцы остатков и установили, что это, скорее всего, мед. Выводы авторы опубликовали в Journal of the American Chemical Society, об исследовании сообщает Американское химическое общество.

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Мед был важным продуктом в древнем мире, его оставляли в святилищах как подношение богам или захоранивали вместе с умершими. В 1954 году такое подземное греческое святилище, датируемое около 520 годом до н.э., было обнаружено в Пестуме (Италия) — примерно в полутора часах езды от Помпей. Внутри находились несколько бронзовых урн, содержащих что-то липкое.

Исследователи проанализировали образцы остатка, используя несколько современных аналитических методов, чтобы определить его молекулярный состав. Они обнаружили, что:

Химический состав древнего образца был практически идентичен составу современного меда, но имел более высокий уровень кислотности из-за длительного хранения.

Там, где осадок соприкоснулся с бронзовым сосудом, был обнаружен разложившийся сахар, смешанный с медью.

Гексозные сахара, распространенная группа сахаров, встречающаяся в меде, были обнаружены в древних остатках в более высоких концентрациях, чем в пчелином воске, что позволило исключить эту версию.

В остатке также были обнаружены белки маточного молочка (которые выделяет западная медоносная пчела).

© Luciana da Costa Carvalho et al./Journal of the American Chemical Society, 2025

Примечательно, что мед так сильно изменился, что три более ранних исследования не смогли определить, что это за вещество. Авторы новой работы не исключают возможность присутствия других продуктов пчеловодства.