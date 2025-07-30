Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск назвал путь к решению проблем голода и нищеты. Об этом он написал в своей соцсети X.

По мнению Маска, человечество сможет решить проблему голода, нищеты и даже болезней с помощью робототехники. Каких-либо подробностей этой мысли он не добавил.

«Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику», — написал он.

Ранее от Маска потребовали заблокировать Starlink мошенникам из Юго‑Восточной Азии.