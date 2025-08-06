Что такое Тихоокеанское огненное кольцо?

Землетрясение в Камчатском крае вновь привлекло внимание общественности к природным катаклизмам, и нигде они не происходят так же часто, как на Тихоокеанском огненном кольце. Портал livescience.com рассказал об этом геологическом памятнике и объяснил, почему он так важен для науки.

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — огромный пояс активных и спящих вулканов, окружающих большую часть Тихого океана. Он проходит от южной части Чили по западному берегу США, через острова Аляски и вниз, через Японию, до Филиппин. Некоторые геологи также включают в этот пояс цепь индонезийских вулканов.

Данные вулканы появились в результате субдукции: геологического феномена, при котором одна тектоническая плита проходит под другую, что снижает точку плавления скалистой породы в мантии. В итоге она превращается в магму, выходит на поверхность и извергается в форме вулкана.

Особенность огненного кольца в том, что субдукция происходит в гигантских масштабах, потому что именно в Тихом океане находятся границы нескольких океанических плит. Для контекста, примерно 90% из 55 000 км субдукционных границ плит на Земле находятся в Тихом океане.

Тектоническое движение также вызывает землетрясения. Когда одна плита заходит под другую, они трутся друг об друга, что приводит к крупнейшим сейсмическим событиям на планете. Помимо этого, в огненном кольце находятся приблизительно 75% всех активных вулканов на Земле.

Примечательно, что само название «огненное кольцо» — предмет разногласий в научной среде. Многие ученые терпеть не могут этот термин. Во-первых, потому, что «кольцо» — на самом деле не кольцо. Вулканы расположены вдоль границ тектонических плит, и субдукция происходит только на севере, востоке и западе Тихого океана. А в некоторых частях пояса в принципе нет вулканизма — например, в Перу и центральной части Чили.

Кроме того, огненное кольцо насчитывает более 450 вулканов в разных регионах. Они не похожи друг на друга по производству магмы, хранению и позиционированию субдукционной плиты. Каждый вулкан обладает собственной историей, которая, с точки зрения науки, представляет больший интерес по отдельности, нежели в качестве части кольца. Их нет смысла связывать воедино.

Некоторые эксперты также верят, что термин приобрел ложное значение в популярной культуре. Из-за него многие люди думают, что огненное кольцо — единая структура, тогда как в реальности этот термин придуман просто для удобства. Он существует потому, что по краям Тихого океана очень много вулканов. «Кольцо» как таковое — не более чем географическое совпадение. И нет, одно извержение в нем не грозит запустить цепную реакцию, потому что, опять же, вулканы на самом деле не связаны между собой. Извержение вулкана в Японии не приведет к извержению в Чили.

Исследования Тихоокеанского вулканического огненного кольца охватывают множество сфер. Примерно две трети вулканов, извергавшихся на Земле с 1960-х, находятся там, поэтому Тихоокеанский регион называют «природной лабораторией» вулканизма, в частности взрывного. Вулканологи могут использовать данные, собранные в кольце, чтобы изучать различные извержения. В будущем это поможет рассказать многое о внутренних механизмах вулканов, которые работают на глубине многих километров под водой.