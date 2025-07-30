Telegram тестирует платный глобальный поиск

В мессенджере Telegram тестируют платный глобальный поиск, позволяющий находить посты из всех открытых каналов по ключевым словам.

«Функцию заметили в бета-версии мессенджера, пользователь может воспользоваться ей бесплатно дважды за день. Каждый последующий запрос будет стоит 10 «Звезд» (примерно 20 рублей)», — говорится в публикации «Коммерсанта».

При этом отмечается, что подписка Telegram Premium не снимает ограничений на поиск.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о мошенниках, вымогающих в Telegram деньги и подарки.