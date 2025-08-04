Почему кошки ненавидят воду?

Пожалуй, самый устоявшийся стереотип о кошках — они ненавидят быть мокрыми. Коты истерично пытаются сбежать от мытья и боятся распылителей. Но в чем причина? Почему же кошки так не любят воду? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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У неприязни кошек к воде нет какой-либо научной подоплеки. Тем не менее, по биологии вида и его эволюционной истории можно сделать некоторые предположения, если не брать в расчет воспитание и характер каждой индивидуальной особи.

Так, в нелюбви кошек к воде может быть замешан древний предок современных домашних кошек — африканские степные коты. Некоторые представители семейства кошачьих, такие как тигры и ягуары, любят купаться, чтобы избавиться от назойливых насекомых. Но африканские степные коты, по большей части, обитают в пустынных регионах, где они редко сталкиваются с крупными водоемами и еще реже плавают. Их диета состоит из наземных млекопитающих, вроде грызунов. Поэтому неудивительно, что наши домашние кошки не любят воду — они просто не эволюционировали для того, чтобы жить рядом с ней или охотиться.

Но не все специалисты согласны с этой теорией. Некоторые ученые отмечают, что животные из пустынь не обязательно должны бояться воды. В частности, ареал обитания африканских степных котов охватывает и менее засушливые регионы — то есть, некоторые представители вида все же сталкиваются с водой.

Есть более простое объяснение. А именно, дискомфорт. Домашним кошкам может физически не нравиться ощущение влажности, не говоря уже о том, что оно способно ограничить их обоняние. Мокрый мех затрудняет движения, из-за чего животное может чувствовать себя более уязвимым. К тому же, вода может либо приглушить натуральный запах кошки, либо привнести новые запахи, к которым они чувствительны. Кошки, вероятно, могут чувствовать химикаты в воде из-под крана, равно как и приглушение феромонов.

Так или иначе, ненависть кошек к воде вряд ли можно приписать какому-то одному источнику — здесь играют роль множество факторов. Скорее всего, дело в сочетании естественной неприязни и выученному поведению. Например, ранний опыт маленького котенка способен сильно повлиять на его отношение к воде. Хотя никто не проводил прямых исследований, эксперты по кошкам утверждают, что котят можно приучить к воде, что поможет им быть более уверенными во взрослом возрасте.