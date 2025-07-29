Баканов сообщил, что проект программы сведения МКС с орбиты разработан
Проект программы сведения МКС с орбиты уже разработан, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
По его словам, процесс затопления займёт около 2,5 лет.
«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займёт около 2,5 лет», — передаёт его слова РИА Новости.
29 июля Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.
Ранее «Роскосмос» рассказал о научных экспериментах экипажа МКС-73.