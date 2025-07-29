Разработан проект программы сведения МКС с орбиты

Проект программы сведения МКС с орбиты уже разработан, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

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По его словам, процесс затопления займёт около 2,5 лет.

«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займёт около 2,5 лет», — передаёт его слова РИА Новости.

29 июля Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.

Ранее «Роскосмос» рассказал о научных экспериментах экипажа МКС-73.