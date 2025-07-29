Опубликовано фото iPhone 17 Pro в руках тестировщика

В сети появились предполагаемые фотографии iPhone 17 Pro в руках тестировщика, замеченного на улице неназванного города.

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Снимки были опубликованы пользователем X (ранее Twitter) под ником @Skyfops, правдивость которых вскоре подтвердил инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

«Я только что заметил тестовый iPhone», — говорится в сообщении @Skyfops.

На одном из снимков изображен человек в солнцезащитных очках, держащий в руках смартфон, заключенный в черный защитный чехол, предположительно скрывающий дизайн будущего iPhone. Рядом — еще одно устройство, внешне напоминающее iPhone 16 Pro, с наклейкой, вероятно, использующейся Apple для идентификации тестовых экземпляров.

На то, что в руках тестировщика iPhone 17 Pro, указывают два отверстия в правом верхнем углу задней панели, соответствующие расположению вспышки и LiDAR на многочисленных ранее опубликованных рендерах. Таким образом, дизайн iPhone 17 Pro может считать окончательно подтвержденным — гаджет получит горизонтальный прямоугольный выступ под камеры.

Apple традиционно презентует новые модели iPhone в начале осени — премьера iPhone 17 Pro ожидается в сентябре.