Почему рак сердца — редкая болезнь?

Рак может развиться в любой части тела, потому что каждая ткань и орган состоят из миллиардов, иногда триллионов, клеток. Но сердце — исключение из этого правила; рак сердца встречается лишь у 3 человек из 10 000. Портал livescience.com рассказал, почему.

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Для начала стоит разобраться в самом механизме развития рака. Клетки производят новые клетки, чтобы заменять старые или изношенные клетки, а также чинить поврежденные ткани. Данный процесс называется делением клеток. Каждый тип клетки в организме делится с разной скоростью в зависимости от ряда факторов, включая их функцию и возраст человека.

Например, клетки растущего эмбриона человека делятся очень быстро — они могут поделиться четыре раза за три дня. Клетки, из которых состоит кожа, ногти и волосы, регулярно обновляются по мере жизни организма. Клетки костей же делятся со скоростью, которая, по сути, обеспечивает человека абсолютно новым скелетом примерно каждые 10 лет.

Деление клеток тщательно регулируется чередой т.н. молекулярных контрольных точек. При делении гены в ДНК дублируются и равномерно распределяются по двум дочерним клеткам. Повреждения этих генов, вызванные вредными химикатами, ультрафиолетом или радиацией, способны привести к мутациям, вызывающим болезни. Мутации также могут возникать и сами по себе, случайным образом. А рак появляется в результате мутации генов, отвечающих за деление клеток.

Хотя сердце — первый орган, который формируется и начинает работать в организме эмбриона, клетки в сердце взрослого человека редко делятся после рождения. По достижению 20-летия частота их деления сильно снижается: на протяжении всей жизни человека обновлению и замене подвергаются менее 50% клеток сердца.

Низкая частота деления клеток, скорее всего, и выступает основным защитным механизмом против рака. Чем реже они делятся, тем меньше возможностей для возникновения ошибок в ходе репликации ДНК. Помимо этого, сердце менее подвержено влиянию различных канцерогенных факторов, таких как ультрафиолетовый свет на коже или вдыхание субстанций легкими.

К сожалению, низкая частота деления клеток сердца имеет и недостатки — например, ограниченную способность к лечению и восстановлению поврежденных клеток. К тому же, устойчивость к возникновению рака не означает, что в сердце не могут появляться опухоли. Обычно рак сердца является результатом миграции раковых клеток из другой части организма — метастаза. И если опухоль все-таки развивается в сердце, то, вероятно, она будет более агрессивной, чем другие виды рака.

Хорошая новость в том, что уникальные свойства клеток сердца представляют большой интерес для ученых. Например, исследователи обнаружили, что в отказывающих сердцах содержится больше делящихся клеток, чем в здоровых, но им все равно нужна помощь. А новые технологии, вроде способности перепрограммировать клетки крови в клетки сердца, позволили выработать новые модели заболеваний сердца. Конечная цель многих исследований — ключ к регенерации сердца.