iPhone 17 Pro получит продвинутую камеру для зума

Будущие флагманы Apple iPhone 17 Pro могут получить ряд значительных обновлений камеры, включая телеобъектив с улучшенными возможностями зума. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на анонимного инсайдера, знакомого с производством рекламных материалов для Apple.

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По данным источника, главным нововведением станет усовершенствованный телеобъектив с восьмикратным (8х) оптическим зумом, что является значительным шагом вперед по сравнению с пятикратным (5х) увеличением в iPhone 16 Pro. Ключевой особенностью станет подвижная система линз, которая обеспечит непрерывный (плавный) оптический зум на различных фокусных расстояниях.

Помимо этого, инсайдер сообщил о возможном появлении нового профессионального приложения для фото- и видеосъемки от Apple, которое составит конкуренцию таким популярным программам, как Halide и Filmic Pro. Он также упомянул о размещении дополнительной кнопки управления камерой на верхней грани устройства, которая дополнит уже существующую кнопку на боковой панели.

Источник также подтвердил ранее циркулировавшие слухи о появлении нового цвета корпуса, напоминающего медь, и расположении логотипа Apple по центру задней панели. Эта информация согласуется с прогнозами других инсайдеров, в том числе журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, который ранее заявлял, что в линейке iPhone 17 компания сделает особый акцент на улучшенных возможностях видеозаписи для привлечения влогеров и создателей контента.