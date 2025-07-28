Дома научились строить из грязи

В Японии начали создавать на 3D-принтере дома из земли и натуральных волокон. На это обратило внимание издание Popular Science.

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Печать и продажу таких домов анонсировала местная строительная компания Lib Work. Фирма заявила, что научилась создавать дома, используя в качестве материалов грязь из земли, известь и натуральные волокна, которые придают устойчивость конструкции.

Журналисты заметили, что обычно дома на 3D-принтере печатают из специальных полимеров. В Lib Work заметили, что дом новой конструкции в пять раз прочнее их предыдущих построек на основе цемента. Также производственный процесс более экологичен и способствует снижению выбросов углерода в атмосферу.

Японские инженеры рассказали, что перед строительством дома на месте возводят 3D-принтер. После того, как каркас дома будет напечатан, рабочие приступают к установке дверей, окон и сантехники. Новый тип домов также использует аккумуляторную систему хранения и солнечные панели.

В стенах дома установлены датчики, которые на этапе испытаний отслеживают уровень влаги и теплоизоляции. Затем их оставляют для контроля за структурными повреждениями. Продажи домов из грязи начнутся в августе — тогда же производитель назовет их стоимость.

В июне замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко заявил, что в ближайшие четыре года в России при помощи 3D-принтеров планируется возвести один миллион квадратных метров жилья.