iPhone сможет поддерживать до 15 еSIM

Новый модуль для поддержки eSIM — Unisimka+ позволяет iPhone поддерживать до 15 eSIM, включая смартфоны, произведенные для Китая, Макао и Гонконга.

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Обновленная версия модуля, вставляемая в слот SIM-карты, совместима не только со смартфонами на базе Android, но и с iPhone, модемами и кнопочными телефонами.

iPhone 16 серии поддерживает хранение нескольких профилей eSIM. Однако некоторые модели iPhone не поддерживают технологию eSIM, включая более ранние устройства и версии, произведенные для Китая, Макао и Гонконга. Они имеют только два слота для физических SIM-карт.

Разработчик модуля отмечает, что в некоторых регионах опция замены eSIM платная, а для переноса электронных номеров на новый телефон необходимо посетить салон связи оператора с паспортом для повторного получения электронной SIM-карты и активировать QR-код на новом смартфоне.

Также некоторые банки требуют дополнительную верификацию личности клиента при замене SIM-карты (как физической, так и eSIM) или смене оператора для защиты от мошенничества и посещения отделения банка. В случае использования модуля, достаточно переставить его в новое устройство.