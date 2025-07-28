В России подешевели ноутбуки

Средняя цена ноутбука в России в первой половине 2025 года снизилась на 8% — с 63,4 до 58,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение стало результатом переориентации спроса на более доступные решения и усилившейся конкуренции в сегменте массовых устройств, говорится в поступившем в «Газету.Ru» исследовании «М.Видео-Эльдорадо».

Согласно отчету, всего с января по июнь 2025 года россияне приобрели 1,6 млн ноутбуков на общую сумму 96,1 млрд руб. Лидером российского рынка ноутбуков по объему продаж в штуках остается ASUS с 16% доли. Следом идут Huawei (12%), устройства без бренда с долей 8%, Lenovo (7%) и Apple (6%). Доходность: премиум и геймерские модели обеспечивают выручку

В денежном выражении лидером остается ASUS (19% рынка) за счет широкого ассортимента и высокого спроса на игровые линейки ROG и TUF, формирующие средний чек выше рыночного. На второй и третьей позициях — Apple и Huawei с равной долей в 12%. Apple традиционно удерживает весомую долю выручки за счет премиального позиционирования. Четвертую строчку занимает MSI (7%), специализирующийся на игровых и профессиональных решениях, а замыкает пятерку Lenovo (6%).

«На рынке ноутбуков мы видим сразу несколько устойчивых тенденций. Во-первых, сохраняется высокий интерес к доступным моделям: покупатели чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик, выбирая ноутбуки в диапазоне до 60 тыс. руб. Это отражает общее стремление к более взвешенному и рациональному подходу к технике. Во-вторых, усиливаются позиции китайских брендов, которые предлагают актуальные конфигурации, современный дизайн и конкурентные цены», — заявил руководитель категории «Ноутбуки» в «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

Он также отметил, что россияне не теряют интереса к игровым и премиальным ноутбукам несмотря на высокую стоимость. Кроме того, в компании отметили рост спроса на компактные и легкие модели — это особенно заметно в городах с высокой долей продаж.