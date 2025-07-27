В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию, которая позволит пользователям импортировать свои фотографии профиля напрямую из социальных сетей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение в бета-версии приложения для Android.

Сейчас для установки фото профиля в WhatsApp можно сделать снимок на камеру, выбрать изображение из галереи или сгенерировать его с помощью ИИ. Новая функция добавит еще две опции: импорт из Facebook и импорт из Instagram.

Разработчики подчеркивают, что функция будет опциональной и отключенной по умолчанию. Для ее использования потребуется связать аккаунты через «Центр аккаунтов Meta» (признана в России экстремистской и запрещена). При этом утверждается, что данный шаг не повлияет на сквозное шифрование и другие аспекты конфиденциальности переписки в WhatsApp.

Новая возможность была замечена в бета-версии WhatsApp для Android с номером сборки 2.25.21.23 и уже доступна ограниченному числу тестировщиков. Сроки ее появления в стабильной версии для всех пользователей пока не объявлены.