В Китае нашли останки нового вида динозавра

В китайской провинции Чунцин строители обнаружили останки динозавра, которые могут изменить представления ученых о жизни древних ящеров. Найденные кости принадлежат новому виду зауропода — Tongnanlong zhimingi.

Палеонтологи были поражены, когда извлекли фрагменты скелета из грунта. Перед ними лежали останки одного из самых загадочных семейств древних ящеров. Этот экземпляр был особенным: его анатомия ломала прежние представления о том, где и как жили эти гиганты.

До сих пор считалось, что зауроподы из Сычуаньского бассейна — уникальная ветвь, развивавшаяся в изоляции. Но Tongnanlong zhimingi оказался "мостиком" между разными группами этих динозавров. Его костистые отростки и форма позвонков указывают на связь с африканскими видами. Это открытие опровергает теорию о том, что зауроподы были "азиатскими отшельниками".