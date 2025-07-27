Нейрофизиолог объяснил феномен вещих снов

Столкнувшись с проблемой, человек продолжает обдумывать и решать её во сне. Некоторые сценарии воплощаются в реальности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им.

Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин.

«Сильные эмоции, которые он пережил в течение дня, могут вызвать какое-то яркое сновидение, также постоянное обдумывание какой-то ситуации, в которой ему надо принять решение, может преобразиться в виде такого вещего сна, и скорее это ближе к самосбывающемуся пророчеству. Когда человек о чём-то думает, о чём-то мечтает, он к этому идёт автоматически. Тут скорее путается причина со следствием. Сон может возникнуть на фоне потребностей человека решить какую-то проблему, ему может показаться, что это вещий сон, потому что он, посмотрев проблему во сне, принимает решение, и этот сон сбывается, но не потому, что это сон вещий, а потому, что человек к этому пришёл сам».

Ранее сомнолог раскрыла причины возникновения «ночных кошмаров». Пугающие сновидения могут сигнализировать о стрессе. Также они возникают у людей, имеющих проблемы с пищеварением. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач Елена Царёва.