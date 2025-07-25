К Земле приближается огромный астероид

Ученые-астрономы заметили, что мимо нашей планеты пролетит крупный астероид, размеры которого можно сравнить с Пизанской башней. Обнаружили они его в преддверии максимального сближения небесного тела с Землей. Ему было присвоено название 2025 OW, и, согласно информации, предоставленной NASA, оно должно было приблизиться к Земле на расстояние примерно 600 тысяч километров в понедельник, 28 июля, пишет Pravda.Ru.

По данным Лаборатории реактивного движения (JPL), этот астероид входит в число пяти ближайших космических тел, которые пройдут рядом с Землей в течение недели. Ожидается, что еще два астероида, размеры которых составляют от 30 до 60 метров, пролетят на более безопасном расстоянии — более чем в 1,5 миллиона километров — в четверг. Кроме того, в субботу к Земле приблизится еще один небольшой астероид.

Однако именно 2025 OW является самым крупным в этой группе. Его размер можно сравнить с высотой 15-этажного здания или крупного пассажирского самолета. Диаметр объекта составляет 64 метра.

Если учесть, что расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров, то минимальное расстояние, которое пролетит 2025 OW, составит около 632 тысяч километров.

Хотя эксперты из NASA отмечают, что астероид 2025 OW не представляет непосредственной опасности для нашей планеты, они также обращают внимание на то, что объекты такого размера могут вызвать локальные разрушения, например, повредить здания или разбить окна, если они войдут в атмосферу над густонаселенными районами.