Эксперт рассказал, какие профессии в первую очередь заменит ИИ

Генеральный директор ООО «Рус.Цифра» Кирилл Малофеев в беседе с Tsargrad.tv перечислил профессии, которые в недалекой перспективе будут заменены искусственным интеллектом (ИИ).

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В первую очередь, по его словам, речь идет о копирайтерах, художниках, дизайнерах и программистах невысокой квалификации.

«Безусловно, это затронет не всех. Но в первую очередь пострадают низкоквалифицированные сотрудники, потому что их легко заменить. И так во всех сферах — потихонечку, слой за слоем, будут снижать количество людей, особенно тех, которых в штате много и которым нужно платить много денег», — сказал Малофеев.

По его мнению, все это произойдет в ближайшие 5-10 лет.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман до этого призвал россиян осторожнее относиться к применению технологий ИИ, так как они рискуют стать глупее. Данные технологии, по его мнению, пагубно сказываются как на языке, так и в целом на интеллекте людей.

Парламентарий признался, что сам нейросети не использует, так как считает, что «думать — очень приятное занятие».