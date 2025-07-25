Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.
Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Ракета с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с Восточного», — заявили в госкорпорации.
Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» 25 июля доставит на орбиту телекоммуникационный спутник Nahid-2 производства Иранского центра космических исследований.