Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Ракета с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с Восточного», — заявили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» 25 июля доставит на орбиту телекоммуникационный спутник Nahid-2 производства Иранского центра космических исследований.