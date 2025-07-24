Ученые раскрыли, сколько лет будет продолжаться повышение температуры в Арктике

Петербургские ученые прогнозируют: повышение температуры в Арктике может продолжиться до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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Потепление начали фиксировать еще с 90-х годом минувшего века. К 2020 году температура увеличилась более чем на четыре градуса в зимнее время, и на два градуса в летние месяцы. Именно в 2020 году был зафиксирован температурный максимум. Однако потом температура стала снижаться, а не повышаться. Но в прошлом году вновь было зафиксировано увеличение. И оно может продолжаться еще достаточно долго - до 2027 года.

Причина роста температуры - приток тепла и влаги из более низких широт.

Впрочем, морской лед с арктической зоны никуда не исчезнет, хотя в целом его и стало значительно меньше в теплое время года. Так на морских акваториях, по которым проходит Севморпуть, площадь, занимаемая льдом в сентябре, начала активно сокращаться с 1996 года. За десятилетие она тогда уменьшилась в восемь раз.

Минимальных цифр она достигла в 2020 году (было всего чуть более 26 тысяч квадратных километров, тогда как в 1996 году - около двух тысяч квадратных километров).

Согласно прогнозу, ледовые условия на Севморпути к 2050 году в теплое время (с августа по октябрь) станут более легкими, чем сейчас. Тем не менее в холодное время года лед из акваторий по-прежнему никуда не денется. То есть Арктика без льда не будет.