Новая функция в WhatsApp позволит делать напоминания из сообщений

В мессенджере WhatsApp тестируется новая функция, которая позволит пользователям устанавливать напоминания о конкретных сообщениях. Это нововведение призвано помочь тем, кто часто читает сообщения, откладывая ответ, и в итоге забывает об этом. Информацию об этом обнаружил портал WABetaInfo (WBI) в последней бета-версии приложения для Android.

Согласно данным, для установки напоминания потребуется долгое нажатие на сообщение, после чего в меню появится опция «Напомнить мне». Пользователи смогут выбрать один из предустановленных временных интервалов — 2, 8 или 24 часа, — либо установить собственное время.

После установки в углу сообщения появится небольшой значок колокольчика, который будет визуально выделять его в переписке. Когда установленное время истечет, WhatsApp отправит пользователю уведомление с пометкой «Напоминание», содержащее текст исходного сообщения и информацию о чате.

Кроме того, WABetaInfo сообщает, что мессенджер тестирует еще одну полезную функцию. Она будет периодически присылать уведомления о непрочитанных сообщениях от контактов, с которыми пользователь общается наиболее часто. Это поможет не упускать важные диалоги в потоке многочисленных переписок.

Как и в случае с другими функциями, находящимися на стадии бета-тестирования, точная дата официального запуска новой опции пока неизвестна.