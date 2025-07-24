В России растет спрос на спутниковый интернет

Продажи спутникового интернета в России во втором квартале значительно увеличились на фоне нестабильности мобильной связи. Об этом сообщает «Коммерсант».

Рост спроса наблюдается как в крупных, так и в удаленных регионах. Однако эксперты считают, что спутниковый интернет пока не может выступать заменой традиционных методов доступа в сеть.

В течение второго квартала 2025 года продажи спутникового интернета от «Триколор Интернет» выросли в 2,4 раза. Компания связывает это с проблемами в работе мобильной связи и потребностью в стабильном доступе к интернету. Даниил Нирман, руководитель «Триколор Интернет», подчеркнул, что рост интереса к спутниковому интернету вызван невозможностью использования привычных каналов связи. Анастасия Биджелова, директор IT-интегратора «Телеком биржа», отметила, что сегмент спутникового интернета развивается как в технологическом плане, так и в плане охвата аудитории.

В пресс-службе «РТКомм» подтвердили увеличение количества запросов, но не смогли связать его с массовыми отключениями. Оператор МТС отказался от комментариев. По информации ComNews Research, объем рынка VSAT в России увеличился на 8% и составил 162,8 тысяч станций в 2024 году. В сегменте спутникового широкополосного доступа для физических лиц зарегистрировано 127,6 тысяч пользователей.

Сергей Пехтерев, представитель компании «Ка-Интернет», подчеркнул, что спутниковый широкополосный доступ в интернет стоит дорого и имеет задержки в передаче сигнала до 800 миллисекунд. Кроме того, сигнал может ухудшаться при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и снег. Поэтому спутниковый интернет предпочитают те, кому необходим постоянный доступ к сети, например, для осуществления платежей, отметил он.