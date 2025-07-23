Ростовская область внедрит мессенджер Max для госоповещений

Власти Ростовской области планируют сделать мессенджер Max основной платформой для официальных уведомлений граждан. Как сообщил и.о. министра цифрового развития региона Алексей Алехин, это поможет бороться с мошенничеством и упростит получение государственных услуг.

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Пилотный проект уже стартовал в многофункциональных центрах области. Через Max жители смогут получать информацию о готовности документов, записи в учреждения и других услугах. По словам чиновника, централизация уведомлений в одном проверенном мессенджере ограничит возможности злоумышленников, которые часто используют поддельные сообщения.

Ранее в Минцифры сообщили, что все серверы и инфраструктура российского мессенджера Max расположены на территории страны, что гарантирует защиту персональных данных пользователей. При этом платформа развивается как национальный мессенджер.