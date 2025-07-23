Starlink не удалось обогнать проводной интернет

Скорость Starlink увеличилась за два года, но проводной интернет остается быстрее и стабильнее. Об этом сообщает издание CNET со ссылкой на отчет фирмы Ookla.

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По данным компании, с 2022 года медианная скорость загрузки данных Starlink выросла с 53,95 до 104,71 мегабит в секунду. Однако лишь 17,4 процента клиентов провайдера пользуются услугами, которые соответствуют минимальным требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC). Та установила, что домашний интернет должен иметь скорость на загрузку 100 мегабит в секунду и на выгрузку — 20 мегабит в секунду.

В Ookla заявили, что медианная скорость передачи данных Starlink составляет всего 14,84 мегабит в секунду. Также спутниковый интернет от Илона Маска отличается высокой задержкой — 45 миллисекунд при среднем по США показателе в 12 миллисекунд. Исследователи заметили, что Starlink пока не удалось обогнать провайдеров обычного проводного интернета.

В материале говорится, что Starlink крайне успешно привлекает новых клиентов. С 2022 года SpaceX удалось увеличить базу абонентов с 1 до 6 миллионов по всему миру. Также три года назад компания имела 1761 спутник на орбите, а к 2025 году увеличила их число до 7607 штук.

В начале июля Starlink установил рекорд по скорости интернета в воздухе — 152 мегабит в секунду. Эксперты Ookla объяснили превосходство Starlink гигантской группировкой спутников на орбите Земли.