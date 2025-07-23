Представлен ноутбук Microsoft с поддержкой SIM-карт

Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop 5G с процессором Intel Core Ultra второго поколения, встроенным 5G-модемом с поддержкой NanoSIM и eSIM, а также продвинутой навигационной системой. Об этом сообщает портал FoneArena.

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Ключевой особенностью модели стала интеллектуальная система из шести антенн, автоматически оптимизирующая качество связи в зависимости от положения ноутбука и окружающих условий. По заявлению Microsoft, технология обеспечивает стабильное соединение даже в условиях нестабильного сигнала. Кроме того, Surface Laptop 5G способен работать как мобильная точка доступа, распределяя 5G-сигнал между другими устройствами.

Ноутбук оснащается сенсорным 13,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2304х1536 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR, Dolby Vision IQ и Adaptive Color. За звук отвечают стереодинамики Omnisonic с Dolby Atmos, а встроенная Full HD-камера Surface Studio с функциями ИИ предназначена для видеозвонков и конференций.

Surface Laptop 5G будет доступен с 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителями объемом до 1 ТБ. Среди прочих характеристик — трекпад с тактильной отдачей и управлением жестами, а также улучшенная клавиатура с расширенной тактильной обратной связью.

Набор портов включает два USB-C с поддержкой USB4 и Thunderbolt 4, один USB-A 3.1, 3,5-мм аудиоразъем и фирменный разъем Surface Connect.

Стоимость базовой конфигурации с Intel Core Ultra 5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ составит $1,8 тыс. (около 140,5 тыс. руб.), тогда как топовая версия с процессором Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ обойдется уже в $2,7 тыс. (около 210,8 тыс. руб.).