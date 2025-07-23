Обнаружена древняя вода возрастом до 2,6 млрд лет

Канадская исследовательская группа под руководством геолога Барбары Шервуд Лоллар совершила уникальное открытие, обнаружив воду, возраст которой оценивается от 1,5 до 2,6 миллиарда лет.

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Для поиска воды команда пробурила скважину глубиной 3 километра. Ученые ожидали найти небольшое количество воды, застрявшей между горными породами, но вместо этого вода начала бить ключом со скоростью несколько литров в минуту. По словам Шервуд Лоллар, вода оказалась "очень соленой и горькой", значительно соленее морской, пишет газета "Аргументы и факты".

Высокое содержание соли в воде стало подтверждением ее древнего происхождения. Как правило, соленая вода старше, так как со временем в ней растворяются минералы. Это делает воду более соленой по мере ее созревания под землей.

Кроме того, в воде были обнаружены микроорганизмы. Уровень содержания сульфатов подтвердил, что эти бактерии существовали в воде на протяжении миллиардов лет.