Названы сроки выхода флагмана OnePlus 15

Согласно свежим утечкам из Китая, OnePlus представит свой новый флагман OnePlus 15 уже в октябре 2025 года — вместе с моделью Ace 6.

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Это изменение стратегии для бренда: в прошлом году OnePlus 13 дебютировал в октябре, а Ace 5 появился только в декабре.

Интересно, что OnePlus 15 может получить дисплей с разрешением 1.5K, что станет снижением по сравнению с предшественником, а сотрудничество с Hasselblad в области камер, по слухам, будет прекращено.

Однако компания намерена компенсировать эти упрощения рекордным временем автономной работы для флагмана.

В основе OnePlus 15 будет использоваться новый процессор Snapdragon 8 Elite 2, который Qualcomm официально анонсирует лишь в сентябре.

А вот Ace 6, вероятно, станет первым смартфоном на новом чипе SM8845 — он позиционируется чуть ниже по производительности, чем Snapdragon 8 Elite, но всё ещё останется чипом флагманского уровня.