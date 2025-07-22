Дешевый iPhone провалился на одном из рынков

Потребители Индии разочаровались дешевым iPhone 16e. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на исследовательскую компанию Canalys.

Специалисты фирмы выяснили, что компания Apple не попала в топ-5 производителей смартфонов в Индии во втором квартале. Примечательно, что самым продаваемым смартфоном бренда оказался iPhone 16, на которой пришлось 55 процентов поставок. Однако дешевый iPhone 16e, выпущенный в феврале, провалился в продаже.

По мнению исследователей, потребителей отпугнули ограничения устройства. Так, 16e получил лишь одинарную камеру и лишился поддержки беспроводной зарядки MagSafe. «Необычно, что доступный смартфон потерпел неудачу в стране, где потребители достаточно чувствительны к стоимости устройств», — заметили журналисты. В США iPhone 16e стоит 599 долларов, или около 47 тысяч рублей — это самый дешевый смартфон Apple.

Аналитики Canalys выяснили, что вместо новых девайсов пользователи из Индии часто выбирали вышедшие несколько лет назад гаджеты. По этой причине, например, они предпочли актуальному iPhone 16e смартфоны iPhone 15 и iPhone 13. При этом авторы отметили успех 16e на других рынках — так, в Китае его хорошие продажи помогли Apple стать третьим производителем смартфонов.

Ранее в Canalys рассказали, что в Apple значительно нарастили производство смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая. По оценке экспертов, в 2027 году 25 процентов iPhone будут производить в Индии.