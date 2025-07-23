Складной iPhone будет меньше Samsung Galaxy Z Fold7

Первый складной iPhone Fold получит гибкий 7,8-дюймовый дисплей и внешний экран с диагональю 5,5 дюйма. Об этом говорится в отчете тайваньской исследовательской компании TrendForce.

© Газета.Ru

В марте аналогичные данные опубликовал аналитик Минг-Чи Куо. Таким образом, несколько источников раскрыли параметры iPhone Fold, что может указывать на правдивость информации.

По данным TrendForce, Apple, вероятнее всего, выпустит складной iPhone во второй половине 2026 года — в сентябре следующего года.

Предстоящему смартфону приписывают внутренний дисплей без складок, от чего страдают другие устройства с гибкими экранами. По словам Минг-Чи Куо, Apple добьется этого за счет использования металлической пластины, рассеивающей напряжение, возникающие при сгибе.

Ожидается, что iPhone Fold получит две тыльные камеры, одну фронтальную и кнопку питания с Touch ID вместо Face ID.

Таким образом, первый складной смартфон Apple окажется меньше актуального Samsung Galaxy Z Fold7, предлагающего 8-дюймовый внутренний и 6,5-дюймовый внешний экраны.