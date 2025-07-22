В Испании нашли первый в мире римский амулет из трилобита

Археологи обнаружили на севере Испании необычный артефакт — древнюю окаменелость морского существа возрастом более 400 миллионов лет, превращенную в амулет. Это первый известный случай, когда трилобит — вымершее морское животное — был осознанно использован как личный талисман в Римской империи. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Находку сделали на археологическом участке A Cibdá de Armea в Галисии, рядом с современным городом Алларис. Окаменелость принадлежит роду Colpocoryphe — это разновидность трилобитов, вымерших морских членистоногих. Артефакт датируется I–III веками н.э., то есть временем расцвета Римской империи.

Трилобиты — это вымершие морские существа, похожие на больших многоножек, которые обитали в океанах более 400 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров. Их скелеты легко окаменевали, поэтому они часто встречаются в ископаемом виде. В древности люди могли находить такие окаменелости и придавать им особое значение, не понимая их научного происхождения.

Объект оказался не просто «камнем с интересной формой», а намеренно обработанным: на нижней стороне видны семь характерных потертостей, предположительно оставленных креплениями для ношения на одежде или теле. Это указывает на то, что трилобит использовался как амулет или подвеска.

«Это не просто любопытство — это мощный пример того, как древние люди придавали значение следам глубокого прошлого Земли», — отметил руководитель исследования доктор Адольфо Фернандес-Фернандес.

Ископаемое пришло издалека

Геохимический анализ показал, что окаменелость произошла не из местных пород, а из центральной Испании (формации Толедан или Ибор), более чем в 430 км от места раскопок. Это значит, что трилобит был специально привезен — возможно, в рамках торговли или как личное сокровище владельца.

Ученые считают, что ценность артефакта была не только эстетической, но и духовной. В древнем мире необычные природные объекты часто воспринимались как знаки богов или защитные талисманы. Трилобит с его инопланетной формой вполне мог символизировать силу, защиту или связь с древними силами природы.

Уникальность находки

Во всем мире археологи нашли всего 11 трилобитов в исторических контекстах — от палеолита до эпохи викингов. Но этот испанский трилобит стал первым найденным в римском культурном контексте с подтвержденной ручной обработкой и использовавшимся в качестве личного предмета.

До сих пор римские окаменелости ассоциировались с крупными костями — например, бивнями мамонтов, которые выставлялись в храмах и виллах. Этот случай показывает, что интерес к древним формам жизни был более разнообразным и личным, чем считалось раньше.