Компания Apple готовится к началу разработки операционной системы iOS 27, в которой основной акцент будет смещен на поддержку первого складного iPhone. Об этом сообщил корреспондент Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня Power On.

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По данным Гурмана, Apple будет «приоритизировать» программные функции, специально адаптированные для складного устройства в формате «книжки», выход которого ожидается в конце 2026 года. Аналитик отмечает, что на рынке существует «накопленный спрос» среди пользователей Apple на подобное устройство, которое не работало бы на операционной системе Android. Считается, что на решение компании повлиял китайский рынок, где складные смартфоны в форм-факторе «книжки» пользуются большей популярностью, чем классические «раскладушки».

Предполагается, что складной iPhone, который может получить название iPhone Fold, станет самым дорогим в истории Apple — по слухам, его стартовая цена составит от $2000. Устройство, как ожидается, получит внутренний дисплей с диагональю около 7,8 дюйма и внешний экран на 5,5 дюйма.

Сообщается, что Apple намерена решить распространенные проблемы подобных гаджетов, обеспечив менее заметную складку на экране и применив усовершенствованный шарнирный механизм из титана и нержавеющей стали для повышения прочности.

Для экономии внутреннего пространства вместо системы Face (признан в РФ иностранным агентом) ID, вероятно, будет использоваться сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в боковую кнопку. Также ожидается, что смартфон оснастят двойной основной камерой с разрешением 48 Мп.