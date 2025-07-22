Ученые узнали, о чем поют самки птиц

Самки птиц чаще поют, если они разделяют родительские обязанности и живут круглый год в стабильных тропических условиях, выяснили ученые. Результаты исследования пения 1309 видов певчих птиц вышли в журнале Nature Communications.

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Оно основано на опубликованной в 2014 году работе, поставившей под сомнение давнее убеждение, что птичье пение развивалось исключительно как мужская черта, используемая для привлечения партнеров и конкуренции с соперниками. Тогда было показано, что на ранних этапах эволюции певчих птиц самки тоже пели, но со временем у многих видов вокальный навык остался только у сильного пола.

Новое исследование уточняет, что самки птиц чаще поют, когда живут круглый год в тропическом климате и совместно воспитывают потомство. У мигрирующих видов с коротким сезоном размножения или у тех, где самки берут на себя основную часть родительских обязанностей — например, выращивают птенцов в одиночку, — они поют меньше.

Напрашивается логичное предположение, что пернатым матерям попросту некогда петь.

«Не совсем, но разделение родительских и территориальных ролей действительно приводит к различиям в поведении самцов и самок. У некоторых птиц партнеры остаются вместе круглый год или даже несколько лет, что делает поведение самцов и самок более схожим. Но если птицы не моногамны, если самец спаривается с несколькими самками, то их черты расходятся: у самца развивается яркое, сложное и продолжительное пение, а у самки песня становится короче или исчезает совсем, — объясняет эволюционный этолог Каран Одом из Тихоокеанского университета. — Они могут спариться один раз, а затем отправиться на поиски нового партнера, и в таких случаях самка выполняет всю работу сама: выкармливает и воспитывает птенцов. Именно в таких ситуациях пение самок встречается реже. Возможно, это связано с тем, что когда самка проводит так много времени у гнезда, петь становится невыгодно».

Таким образом, ключевым фактором, влияющим на эволюцию пения самок, оказалась забота самцов о потомстве. Это позволяет предположить, что самки могут использовать пение не просто для привлечения партнера, а для поиска птенцам добросовестных отцов.

«Меня особенно вдохновляет то, что родительская забота оказалась значимым фактором, потому что раньше это никто не проверял. Это новый результат, и он подтверждает, что самки могут конкурировать за хороших партнеров или хороших отцов», — подтверждает Одом.

Традиционно пение самок птиц остается малоизученной областью, и исследовательница рада внести свою лепту в заполнение этого пробела.

«Я искренне люблю свою работу. Я очень увлечена ею, — признавалась она ранее. — Я занимаюсь этой темой уже около десяти лет, и выбрала ее исключительно из-за своего интереса. Приятно осознавать, что моя работа получила признание и достигла уровня, достаточного для публикации в таком журнале, как Nature Communications».

Заведующая лабораторией, Одом активно привлекает студентов к научным изысканиям — как в свое время действовали ее наставники.