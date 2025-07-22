Найден редчайший доспех возрастом 3200 лет

Археологи из Музея города Брно (Чехия) объявили об исключительном открытии — фрагмент бронзового доспеха времен поздней бронзы был найден вместе с наконечником копья, серпом и металлическими обломками на нерассекреченном участке в Южной Моравии. По предварительным данным, все предметы представляли собой целенаправленное жертвоприношение, возможно, в рамках ритуала

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Один из металлических листов оказался аккуратно сложенным — это оказалась часть нагрудника воина. По словам представителей музея, возраст находки составляет примерно 3 200 лет (примерно время Троянской войны), когда бронзовые оружие и доспехи были доступны только элите воинов и требовали высокой мастерской обработки.

Археолог Алеш Навратиль рассказал, что для «разворачивания» и изучения фрагмента применялись 3D-сканирование и цифровая реконструкция — это позволило увидеть форму оригинального доспеха и его украшения. На нагруднике обнаружены отверстия с изображением солнца возле уровня груди и треугольный узор в волнистой борозде. Это лишь второй такой экземпляр бронзового доспеха, найденный на территории Чехии.

Директор музея Збинек Шолц подчеркнул:

«Без сотрудничества с местными жителями гробница могла остаться нераскрытой. Ответственная совместная работа археологов и общественности жизненно важна для сохранения исторических артефактов и расширения наших знаний о древних культурах»

Помимо археологической ценности, находка свидетельствует о культурной и религиозной значимости Южной Моравии как важного региона в эпоху поздней бронзы – периода, когда европейское население начало активно формировать сложные обрядовые практики и обмен культурными традициями.