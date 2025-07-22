Rutube запустил баннерную рекламу

Новый инструмент для рекламодателей - баннерная реклама - появился на видеохостинге Rutube.

Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Rutube обеспечивает демонстрацию баннерной рекламы, используя таргетирование, предлагая ее к просмотру только релевантной аудитории", - сообщили в пресс-службе.

В конце прошлого года Rutube вывел на рынок свой первый крупный рекламный продукт - in-stream видеорекламу (рекламные ролики во время видео). И этот инструмент уже показал свою востребованность на рынке, отметили в пресс-службе.

В июне месячная аудитория Rutube превысила 80,1 млн человек (рост год к году составил 86%), количество просмотров за 6 месяцев - более 26 млрд (рост год к году в 7,5 раз), библиотека контента составляет 415,9 млн видео (рост за год 79%), напомнили в пресс-службе.