Названы самые короткие сутки в году

10 июля 2025 года продолжительность дня сократилась на 1,36 миллисекунды — именно столько времени не хватило до полного 24-часового цикла вращения Земли. Об этом сообщает научное издание Space.com, ссылаясь на данные международных служб, отслеживающих скорость вращения планеты с помощью атомных часов.

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Обычно сутки длятся ровно 86 400 секунд, но в последние годы ученые все чаще фиксируют микроскопические отклонения от этой нормы. По подсчетам специалистов, 5 июля 2025 года Земля тоже ускорила вращение — тогда оборот вокруг своей оси завершился на 1,25 миллисекунды раньше обычного. 22 июля также ожидается аналогичная аномалия: сутки могут сократиться на 1,34 миллисекунды.

Абсолютный рекорд был зафиксирован 5 июля 2024 года. Тогда планета совершила полный оборот на 1,66 миллисекунды быстрее стандартного времени. Подобные измерения стали возможными с 1973 года — момента внедрения высокоточных атомных часов, способных отслеживать малейшие колебания во вращении Земли.

На Земле изменяется продолжительность суток

Хотя сокращение суток на тысячные доли секунды не ощущается на бытовом уровне, ученые внимательно следят за этой тенденцией. По мнению специалистов, ускорение вращения Земли может указывать на сложные процессы, происходящие в ее недрах.

«Причина этого ускорения не раскрыта», — прокомментировал ситуацию Леонид Зотов, ведущий специалист по вращению Земли в Московском государственном университете.

Он отметил, что возможным обоснованием может быть перераспределение масс внутри планеты, тектонические процессы или изменения в ядре. Также Зотов добавил, что в будущем Земля может снова начать замедляться, поскольку скорость ее вращения нестабильна и зависит от целого комплекса внутренних и внешних факторов.

На данный момент сокращение продолжительности суток не влияет на повседневную жизнь, но в перспективе может потребоваться корректировка Всемирного координированного времени (UTC), которое сегодня поддерживается с помощью добавления или исключения так называемых «високосных секунд».