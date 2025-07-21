Ученые изучат белых медведей с помощью ИИ
В Институте проблем экологии и эволюции им. А.А. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) начнут использовать искусственный интеллект для обработки данных о популяции белых медведей и их миграции в рамках экологической программы "Роснефти" "Тамура".
Об этом журналистам рассказала ведущий научный сотрудник института Светлана Артемьева.
"У нас было отснято 170 тысяч фотографий, и это не считая 540 тысяч фотографий инфракрасной съемки. Плюс еще около 12 тысяч фотографий от обычных наблюдателей. Всю эту информацию нужно обработать с помощью нейросетей, которые помогут нам все это посчитать. Какое-то время назад мы пробовали делать это вручную, и в результате вся эта работа заняла больше трех лет", - подчеркнула Светлана Артемьева.
Ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Илья Мордвинцев добавил, что апробировать новые технологии нужно только после того, как станет понятно, в каких исследовательских процессах они могут быть полезны. В качестве примера он привел работу по поиску и подсчету родовых берлог белых медведей на Земле Франца-Иосифа.
Передовые технологии уже использовались учеными в рамках полевого сезона 2025 года, состоявшегося в рамках запущенной "Роснефтью" в 2024 году корпоративной программы "Тамура" по изучению и сохранению биоразнообразия на Таймырском полуострове.
В этом сезоне ученые ИПЭЭ РАН совершили три большие экспедиции протяженностью авиамаршрутов около 24 тыс. км.
Главная цель этих исследований - провести первый в российской практике полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя, а также оценить состояние этого ключевого вида. По этим данным можно сделать выводы о состоянии экосистем в целом.
Важная тема для белых медведей - исчезновение ледового покрова, отмечают ученые. Это заметно не только по спутниковым наблюдениям, которые они ведут более 40 лет, но и на практике.
"Ледовая платформа является для них основной средой обитания и охоты. Поэтому сокращение ее площади в том числе заставляет животных выходить к людям, работающим и живущим в близлежащих поселках", - объяснил Илья Мордвинцев.
Как пояснила заместитель директора ФГБУ "Росзаповедцентр" Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ольга Кревер, партнерство государства и бизнеса в сфере природоохраны способствует внедрению в экологические программы самых современных технологий.
"Минприроды заинтересовано в том, чтобы сохранение биоразнообразия велось на высоком уровне, чтобы в нем участвовали и государство, и бизнес, и наука, и гражданское общество. Это расширяет наши возможности, помогает внедрять современные решения мирового уровня. Программа "Тамура" - успешный пример подобной работы, и на сегодня Минприроды уже подписало соглашение с "Роснефтью" об участии в нацпроекте "Экологическое благополучие", рассчитанном до 2030 года", - рассказала Ольга Кревер.