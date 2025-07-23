Почему акулы цепенеют, если перевернуть их?

Акулы могут быть грозными хищниками, но стоит перевернуть их кверху брюхом, как многие виды впадают в состояние, похожее на транс — тоническое оцепенение. Портал livescience.com рассказал, почему акулы подвержены параличу.

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Во время тонического оцепенения акула становится менее отзывчивой к внешним раздражителям, а ее пульс и кровеносное давление понижаются. Животное также испытывает анальгезию — пониженную чувствительность к боли. У видов, подверженных тоническому оцепенению, таких как белые акулы, лимонные акулы и песчаные акулы, это состояние можно вызвать, перевернув животное или применив раздражитель к рылу, где расположено много рецепторов.

Оцепенение помогает ученым безопасно изучать акул, не подвергая их излишнему стрессу. Но они вряд ли выработали этот эволюционный механизм специально для людей — в чем тогда его цель?

Есть несколько теорий, объясняющих природу и назначение тонического оцепенения. Научная работа 2023 года, опубликованная в журнале Environmental Biology of Fishes, полагает, что оцепенение может быть инструментом самозащиты, брачных ритуалов или защиты от сенсорной перегрузки. Примерно так же, как другие животные могут притворяться мертвыми: например, самки стрекоз и травяных лягушек таким образом избегают спаривания с партнерами.

Но не все специалисты считают, что паралич — эффективный метод защиты для акул, поскольку большинство хищников, охотящихся на них, не обращают внимания на подвижность или неподвижность добычи. Даже больше, в некоторых случаях оцепенение ставит акул под угрозу. Не зря ведь косатки научились силой переворачивать акул, чтобы полакомиться их печенью.

Акулы также приходят в тоническое оцепенение во время спаривания. Так, самцы песчаных акул переворачивают самок, однако это не объясняет, почему феномен происходит, т.к. самцы тоже подвержены параличу.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Reviews in Fish Biology and Fisheries, выдвигает предположение, что у тонического оцепенения нет какой-либо цели — оно не более чем эволюционный атавизм. Несколько видов акул и скатов со временем, вне зависимости друг от друга, потеряли склонность к оцепенению. И многие виды, потерявшие эту особенность, наверняка потеряли ее по важным причинам. Обычно, мелкие рифовые акулы проводят много времени на мелководье и ищут еду в тесных пространствах, где можно легко застрять. Если оцепенеть где-нибудь в дебрях кораллов, то животное может и погибнуть.