Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Компания Atomic Keyboard представила уникальную клавиатуру MDR Dasher, созданную по мотивам популярного сериала с Apple TV+ «Разделение». Устройство, предназначенное для настоящих ценителей, отличается не только высокой ценой, которая в рознице достигнет $900 (примерно 70 000 руб. по курсу на 21 июля, – «Газета.Ru»), но и внушительным весом в 7 килограммов.

Главной особенностью MDR Dasher является инновационная система сменных раскладок на магнитной основе, которая позволяет менять их за считанные секунды. В комплекте идут три варианта. Первый, Innie, в точности повторяет клавиатуру из сериала, лишенную клавиш Escape, Option и Control, но оснащенную трекболом и шестью загадочными кнопками. Второй, Outie, представляет собой стандартную 60-процентную раскладку для повседневного использования. Третий, Dasher, воссоздает винтажный дизайн клавиатуры Data General Dasher 200, послужившей первоисточником для создателей сериала.

Стоимость устройства будет зависеть от этапа покупки. Для ранних последователей, которые внесут депозит в $10 (около 780 руб) для резервирования, цена составит $600 (почти 47 000 руб). А розничная цена в итоге достигнет $900. Ожидается, что поставки клавиатуры начнутся в ноябре 2025 года.