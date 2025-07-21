Планшеты iPad Pro следующего поколения, выход которых ожидается в 2025 году, получат двойную фронтальную камеру. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил авторитетный журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в своем новом информационном бюллетене Power On.

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Такое нововведение позволит пользователям совершать видеозвонки и делать селфи с одинаковым удобством как в портретной, так и в альбомной ориентации устройства. Это значительное изменение по сравнению с текущими моделями iPad Pro на чипе M4, которые оснащены одной фронтальной камерой, оптимизированной для использования в ландшафтном режиме. При этом система распознавания лиц Face (признан в РФ иностранным агентом) ID уже работает в любой ориентации, поэтому нововведение касается именно удобства фото- и видеосъемки.

Помимо двойной камеры, ключевым обновлением станет переход на новый, более мощный чип M5. В остальном, как ожидается, апгрейд будет относительно скромным, особенно на фоне прошлогоднего масштабного обновления, когда iPad Pro получил OLED-дисплей и рекордно тонкий корпус.

Прогнозы Гурмана согласуются с информацией от другого авторитетного аналитика, Мин-Чи Куо, который ранее сообщал о начале массового производства новых iPad Pro во второй половине 2025 года. Учитывая, что Apple обычно обновляет свои флагманские планшеты примерно раз в 18 месяцев, а текущие модели вышли в мае 2024 года, релиз новинок можно ожидать в сентябре или октябре 2025 года.