Арктика тает быстрее, чем считали ученые

Во время полевых исследований на полярном архипелаге Шпицберген ученые обратили внимание на стремительное увеличение температуры в зимний период. Температура воздуха выше 0 °C наблюдалась 14 из 28 дней в феврале 2025 года, причем раньше такое потепление наблюдалось только летом. Ученые обращают внимание на то, что таяние может ускорять выбросы парниковых газов и температура в арктических регионах повышается гораздо быстрее, чем считает научное сообщество. Теперь, отмечают исследователи, нужно предпринимать срочные меры, чтобы минимизировать ущерб от потепления для экосистем. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

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Шпицберген — полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Температура здесь растет быстрее среднемирового уровня в шесть-семь раз. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии отправились на архипелаг, чтобы исследовать снег, но столкнулись крайне высокими температурами зимой.

«Стоять в лужах воды у подножия ледника или в голой зеленой тундре было шокирующе и сюрреалистично. Толстый снежный покров, покрывавший ландшафт, исчез за считанные дни. Снаряжение, которое я взял с собой, казалось реликвией из другого климата», — рассказал участник экспедиции Джеймс Брэдли из Лондонского университета королевы Марии.

Ученые собирались исследовать свежевыпавший снег, однако за две недели полевых работ им удалось собрать его лишь один раз: остальная часть осадков выпала в виде дождя. Температура воздуха выше 0 °C была зарегистрирована в Ню-Олесунне — самом северном постоянно населенном пункте в мире — 14 из 28 дней февраля 2025 года. Специалисты отмечают: преодоление порога температуры таяния в 0 °C и ее повышение могут оказать колоссальное влияние на местную среду и экосистему. Например, нарушение микробного цикла углерода может ускорить таяние вечной мерзлоты, увеличив выбросы парниковых газов во всей Арктике. Обширные временные озера, образованные из талой воды, могут также привести к быстрому таянию льда и снега.

Ученые отмечают, что климатическая политическая повестка должна учитывать, что арктические регионы теплеют гораздо быстрее, чем ожидалось. Поэтому специалисты рекомендуют увеличить инвестиции в исследования зимних температур в Арктике, ведь сейчас данных катастрофически не хватает. Это позволит прогнозировать будущие последствия глобального потепления. Кроме того, исследователи призывают переходить к превентивным мерам, чтобы остановить последствия потепления в арктических регионах.