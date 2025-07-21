Ученые впервые зафиксировали зарождение «Земли»

Астрономы впервые наблюдали формирование твердых частиц в газовом диске протозвезды HOPS 315, аналогичной Солнцу, расположенной в 1370 световых годах от Земли. Об этом сообщает phys.org.

Исследование, проведенное с помощью телескопа Джеймса Уэбба и ALMA, показало наличие кристаллических силикатов, аналогичных тем, из которых 4,5 млрд лет назад сформировались каменистые планеты. Это открытие подтверждает ранние этапы планетообразования и указывает на возможность существования землеподобных планет в нашей Галактике.

Ученые зафиксировали выбросы оксида кремния, что свидетельствует о формировании горячих минералов. Руководитель исследования Мелисса МакКлур отметила, что ранее подобные процессы не наблюдались у других молодых звезд, что делает открытие важным для понимания формирования планет.

При текущей массе диска вокруг HOPS 315 могут возникнуть несколько планет. Результаты помогут оценить распространенность условий, благоприятных для образования землеподобных планет.

Ранее астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили, что во многих двойных звездных системах с белыми карликами ключевую роль может играть третья звезда.