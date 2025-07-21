Луна и Венера сошлись в небе над Омском

Рано утром, 21 июля, в небе над Омском очевидцы заметили сближение Венеры и серпа Луны. Из-за сближения с Луной планета выглядит ярче обычного, благодаря чему её видно невооруженным глазом.

Многим уже удалось запечатлеть это явление на телефон. Фотоснимок приближения Венеры к Луне выложили в официальной группе Омского планетария. Он не оставит равнодушными не только астрономических энтузиастов и любителей звёздного неба, но и простых наблюдателей. Уже завтра такой "танец" небесных красавиц можно рассмотреть ещё лучше.

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- 22 июля они будут ещё ближе, но Венера окажется справа и ниже Луны. Если проснётесь в 3 часа утра, посмотрите на небо в направлении Северо-востока, - уточнили в Омском планетарии.

Через пару суток Луна скроется из виду на период новолуния, а разглядеть её серп после заката можно будет заметить только 27 июля.