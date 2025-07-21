Тонкий iPhone 17 Air получит чрезвычайно маленький аккумулятор

Новая модель iPhone 17 Air, которая, по слухам, станет одним из самых тонких смартфонов Apple, получит аккумулятор с рекордно низкой для современных iPhone емкостью — около 2800 мАч. Об этом, как пишет издание MacRumors, сообщил авторитетный инсайдер Instant Digital в китайской соцсети Weibo.

Несмотря на скромную емкость батареи, устройство, как ожидается, сможет обеспечить полный день работы благодаря новой функции iOS 26 под названием Adaptive Power Mode (Адаптивный режим энергосбережения).

Информация о небольшой емкости аккумулятора косвенно подтверждает предыдущие утечки. Ранее сообщалось, что из-за ультратонкого дизайна (около 5,5 мм) инженерам Apple пришлось пойти на компромисс и установить в iPhone 17 Air менее емкую батарею, что негативно скажется на времени автономной работы по сравнению с другими моделями.

По данным внутреннего тестирования Apple, только 60-70% пользователей смогут использовать iPhone 17 Air в течение всего дня без подзарядки, в то время как для других моделей iPhone этот показатель составляет 80-90%.

Чтобы решить эту проблему, Apple, по слухам, планирует выпустить специальный чехол-аккумулятор в качестве дополнительного аксессуара для iPhone 17 Air. Последний раз компания выпускала подобные чехлы для линейки iPhone 11, после чего перешла на внешние аккумуляторы MagSafe.