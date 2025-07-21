В Млечном Пути обнаружили сверхбыстрое облако

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь облако, движущееся со сверхвысокой скоростью. Внутри него находилась сложная и динамичная нитевидная сеть.

Объекту присвоили название G165. Это массивное облако атомарного кислорода, летящее со скоростью около 300 километров в секунду. Объект расположен на расстоянии 50 тысяч световых лет от земли, намного выше плоскости галактики. Изучая его, ученые надеются лучше понять особенности ранних стадий формирования межзвездных облаков.

Наблюдения показали, что G165 состоит преимущественно из теплой нейтральной среды с небольшим количеством холодного компонента. Облако оказалось заполнено сетью нитей, которые образовывали похожий на паутину узор. Нити пересекались и скручивались в пространстве, создавая трехмерную газовую решетку с явными признаками турбулентности.

Чтобы исследовать физические процессы, лежащие в основе этого явления, ученые провели компьютерное моделирование. Результаты показали, что причиной появления нитей стала сверхзвуковая турбулентность совместно с магнитными полями. При этом особенности проявляются без участия гравитационных сил, сообщает Nature Astronomy.

Открытие помогло лучше понять, как ведет себя атомарный газ в тихих отдаленных частях галактики. Впоследствии этот газ поступает в области звездообразования и задействуется в рождении новых светил.

Ранее стало известно, что в окрестностях Млечного Пути выявили более 100 галактик. Они являются слишком тусклыми, чтобы их можно было заметить непосредственно. Но на их присутствие указала компьютерная модель.