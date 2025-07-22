Каспийское море рекордно обмелело — уровень воды в нем опустился до минимальной отметки за всю историю наблюдения. Об этом сообщили в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ), пишет РИА Новости.

Так, уровень воды в море достиг менее минус 29 метров по Балтийской системе высот, уточнил собеседник агентства. В КаспНИРХ отметили, что активное обмеление Каспийского моря началось после 2020 года — в период с 2022-го по 2023 год уровень воды упал на 29 сантиметров.

Среди причин такой динамики эксперты называют рост температуры и объема выбросов парниковых газов — на этом фоне вода с поверхности моря испаряется гораздо быстрее. Не менее важным фактором специалисты считают активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий.

В марте критически низкими оказались уровни воды на реках средней полосы и реках Волжского бассейна. В связи с этим нескольким регионам предсказывали проблемы с водоснабжением.