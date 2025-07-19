У части пользователей в России заработал YouTube

У части пользователей в России видеохостинг YouTube возобновил работу. В этом убедился корреспондент URA.RU.

В это же время у части пользователей все еще наблюдаются проблемы с загрузкой или полное отсутствие доступа к YouTube. Замедлять работу платформы в России начали в конце 2024 года. Тогда видеохостинг сделал упор на трансляцию проукраинской позиции. Кроме того, площадка стала блокировать каналы российских СМИ, политологов и даже звезд шоу-бизнеса.

Российские власти неоднократно заявляли, что планов по полной блокировке сервиса в России нет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что восстановление работы сервиса не входит в число приоритетных вопросов для россиян. Тем не менее, как выяснилось впоследствии, несмотря на периодические замедления, пользователи продолжают воспринимать YouTube как стабильную и надежную платформу.