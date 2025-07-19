Почему у некоторых людей трещат уши в самолетах?

Многие люди наотрез отказываются летать самолетами, потому что у них закладывает уши на взлете и посадке, но в этом нет ничего страшного. По факту, треск в ушах — не что иное как характерная черта важной функции нашего организма. Портал popsci.com рассказал, почему возникает этот звук и причем здесь жвачка.

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Человеческое ухо состоит из трех компонентов: внешнего, среднего и внутреннего уха. Внешнее включает в мочку и ушной канал. Барабанная перепонка отделяет внешнее ухо от заполненного воздухом среднего, в котором расположены три маленькие косточки и слуховая труба — узкий канал, соединяющий среднее ухо с верхней частью глотки. А во внутреннем ухе находится слуховой орган (улитка) и вестибулярная система, отвечающая за равновесие.

Ощущение треска в ушах появляется как раз в слуховой трубке, которая поддерживает баланс давления между внешним и средним ухом. Он критически важен для правильной работы слуха. Если давление в среднем ухе ниже, чем давление воздуха снаружи, то может появиться негативное давление. Оно может втянуть барабанную перепонку внутрь, что мешает ей вибрировать и приводит к приглушенному слуху до тех пор, пока давление не уравняется.

В повседневной жизни слуховая трубка ненадолго открывается всякий раз, когда мы глотаем, зеваем и говорим, для того чтобы сбалансировать эти маленькие колебания в давлении. Однако резкий перепад давления при авиаперелете, погружении под воду с аквалангом или восхождении на скалу, создает другую ситуацию. Давление меняется слишком быстро, и слуховой трубке приходится резко открываться, чтобы уравнять его — именно это и приводит к трещащему звуку в ушах.

К счастью, с неприятными ощущениями можно справиться проверенными способами. Детям и младенцем помогают соски во время взлета и приземления — они облегчают давление на уши и повышают комфорт. Детям постарше и взрослым советуют жвачки, леденцы и почаще зевать. Можно попробовать и знаменитый маневр Вальсальвы: сделайте вдох, закройте рот, зажмите нос пальцами и мягко выдохните воздух через зажатый нос.

Нюанс в том, что в определенных обстоятельствах слуховой трубе сложно стабилизировать давление. Дно трубки может быть раздраженным или воспаленным, что обычно происходит при простуде или инфекции респираторных путей. Воспаление мешает трубке открываться и закрываться, из-за чего простывшие люди часто жалуются на заложенные уши.