В Чехии нашли поселение кельтов возрастом более 2 тысяч лет

Кельтское поселение возрастом 2200 лет обнаружили археологи в Чехии. На его территории нашли несколько сотен монет и более тысячи ювелирных изделий, янтарь и керамику.

Поселение нашли во время раскопок перед строительством автомагистрали. Ученые идентифицировали остатки зданий, включая жилые дома и мастерские, а также религиозное святилище.

Площадь поселения достигала 25 гектаров – это эквивалентно почти 47 полям для американского футбола. При этом оно не было укреплено. Ученые предположили, что это был важный центр региональной торговли.

Среди найденных монет выявили золотые и серебряные изделия. Украшения представляли собой фрагменты бронзовых и железных брошей, браслетов, металлические детали поясов, стеклянные бусы и браслеты на руку.

В поселении также был найден предмет керамики с изображением лошади. Возможно, жители изготовили ее для продажи.

Место отнесли к латенской культуре – она процветала в некоторых частях Европы в железном веке, примерно с 450 по 40 годы до нашей эры. Открытие помогло ученым лучше понять, как выглядели поселения III – I веков, сообщает Live Science.

Ранее в Великобритании нашли клад древних кельтов. Находку сделал 90-летний охотник за сокровищами. Стоимость находки оценили в 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн рублей).