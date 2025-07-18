В ChatGPT появился выбор стиля для генерации изображений

Инструмент генерации изображений в ChatGPT получил встроенные визуальные стили. Теперь пользователи могут выбрать готовый стиль – например, «Ретро-мультфильм», «Аниме» или «Фотосессия» – без необходимости писать подробный текстовый запрос.

Теперь достаточно загрузить фотографию, выбрать шаблон и получить изображение, соответствующее выбранной теме.

Эта функция создана для экономии времени и избавляет от необходимости составлять сложные текстовые описания. Ранее пользователям приходилось вручную прописывать параметры генерации, и даже тогда результат не всегда соответствовал ожиданиям. Новый инструмент выбора стиля снимает часть этих сложностей.

Опция доступна прямо в интерфейсе ChatGPT и не требует подписки или оплаты. Например, создание аниме-версии портрета теперь занимает всего несколько кликов. Сгенерированное изображение сохраняет стиль и тональность выбранного шаблона – будь то стилизация, мягкие линии или повышенная детализация.