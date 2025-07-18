Российская «Ионосфера-М» улучшит наблюдения

Планируемые к запуску спутники «Ионосфера-М» № 3-4 позволят удвоить разрешение наблюдений.

Об этом со ссылкой на руководителя лаборатории физики магнитосферных процессов Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Михаила Могилевского сообщает ТАСС.

«Близится запуск второй пары аппаратов — они будут летать по орбите, плоскость которой будет перпендикулярной по отношению к первой. Таким образом, у нас будет гораздо более высокая подробность, более плотная сетка измерений состояния ионосферы», — сказал специалист.

По его словам, каждый из новых спутников получит озонометр, предназначенный для измерения плотности озонового слоя земной атмосферы.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3-4 и 13 малых спутников.

В феврале госкорпорация заявила, что аппараты «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.