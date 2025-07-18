Российская «Ионосфера-М» улучшит наблюдения

Lenta.ru

Планируемые к запуску спутники «Ионосфера-М» № 3-4 позволят удвоить разрешение наблюдений.

Российская «Ионосфера-М» улучшит наблюдения
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Об этом со ссылкой на руководителя лаборатории физики магнитосферных процессов Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Михаила Могилевского сообщает ТАСС.

«Близится запуск второй пары аппаратов — они будут летать по орбите, плоскость которой будет перпендикулярной по отношению к первой. Таким образом, у нас будет гораздо более высокая подробность, более плотная сетка измерений состояния ионосферы», — сказал специалист.

По его словам, каждый из новых спутников получит озонометр, предназначенный для измерения плотности озонового слоя земной атмосферы.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3-4 и 13 малых спутников.

В феврале госкорпорация заявила, что аппараты «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.