В Казахстане нашли редкие бронзовые ножи возрастом 2700 лет

Исследователи и студенты Университета Маргулана обнаружили два редких бронзовых ножа, датируемые более 2700 лет назад. Открытие было сделано в районе Баянаул в Павлодарской области Казахстана, на недавно идентифицированном захоронении Торайгыр-7, расположенном неподалеку от живописного озера Торайгыр в национальном парке Баян-Аул

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Эти искусно изготовленные клинки относятся к раннему периоду сак. Эпоха сак — это период в истории Центральной Азии, связанный с сакскими (или саками) кочевыми племенами, которые жили примерно с VIII века до н. э. до III века до н. э. Саки были ираноязычными народами, которые заселяли степи и горы современных Казахстана, Южной Сибири, Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий.

Знаменитый «Золотой человек» Казахстана, украшенный тысячами золотых изделий, приписывается этому могущественному народу.

По словам Елены Тушевой, главного хранителя археологической коллекции Университета Маргулана, ножи были отлиты с использованием древних металлургических техник из местной бронзы.

«По стилю клинки отражают характеристики раннего железного века, показывая, что регион уже развивал передовые технологии обработки металлов и поддерживал стабильные культурные связи в те времена», — объяснила Тушева.

Это открытие считается одним из старейших бронзовых артефактов, когда-либо найденных в Павлодарской области, и вносит вклад в растущее понимание технологической эволюции на казахстанской степи.

На месте раскопок были найдены также останки людей из культуры Тасмола — видного кочевого цивилизации Центрального Казахстана, процветавшей между VII и III веками до н. э. Люди тасмолской культуры наиболее известны своими «сложными» погребальными сооружениями, курганами с каменными выкладками и даже астрономическим ориентированием.

Студентка Ангелина Грищенко отметила, что скелетные останки хорошо сохранились, что позволило исследователям определить пол, возраст и антропологические особенности. В более глубоком слое археологи обнаружили еще более старое погребение андроновской культуры, что свидетельствует о культурной преемственности между бронзовым и железным веками.